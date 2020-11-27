Жители Степанакерта угостили российских миротворцев фруктами и сладостями

Жители Степанакерта выразили свою благодарность военнослужащим российских миротворческих сил, контролирующих режим соглашения о прекращении огня. Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Минобороны России.

Местные жители и представители администрации Нагорного Карабаха посетили российские миротворческие позиции и вручили солдатам корзины с фруктами и национальными сладостями. По словам посетителей, таким образом, они выразили свою благодарность российским военнослужащим, обеспечивающим мир в регионе.

Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение граждан к местам постоянного проживания, оказывают гуманитарную помощь и восстанавливают гражданские инфраструктуры. При содействии российских миротворцев за один день более 1 700 беженцев вернулись в Нагорный Карабах из Армении. Около 19 000 человек, которые ранее были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий в Нагорном Карабахе, уже вернулись в свои прежние дома.

Российские миротворцы обеспечили безопасную доставку в Степанакерт более 300 тонн стройматериалов для реконструкции социальных инфраструктур и домов жителей Нагорного Карабаха.

Специалисты Центра гуманитарного разминирования провели инженерный поиск и очистку взрывоопасных предметов на улицах Степанакерта, протяженностью более 1,5 км. За один день было обнаружено 87 взрывных устройств, которые были доставлены в специально подготовленное место и уничтожены. Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерные части расчистили более двух гектаров территорий, около трех километров дорог, обнаружили и обезвредили 144 взрывных устройства.

Для оказания качественной медицинской помощи в Нагорный Карабах направлен специальный медицинский отряд Восточного военного округа, специалисты которого будут оказывать помощь и местным жителям.