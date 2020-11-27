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В Турции произошло землетрясение магнитудой в 4.7

В Турции произошло землетрясение магнитудой в 4.7

Землетрясение силой в 4,7 балла сотрясло турецкую провинцию Малатья.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на турецкую новостную компанию “Sözcü”, землетрясение в провинции Пютурге (Широ) в районе Малатьи имело глубину 6 км. Согласно Турецкой геологической службе, эпицентр находился ниже города Улучо провинции Баталгаз.

Землетрясение ощущалось в центральных районах города и в других прилегающих районах. По предварительным данным агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), человеческих и материальных потерь нет.

Эмма Ардарян


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