В Турции произошло землетрясение магнитудой в 4.7
14:48, 27 Ноябрь, 2020
Землетрясение силой в 4,7 балла сотрясло турецкую провинцию Малатья.
Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на турецкую новостную компанию “Sözcü”, землетрясение в провинции Пютурге (Широ) в районе Малатьи имело глубину 6 км. Согласно Турецкой геологической службе, эпицентр находился ниже города Улучо провинции Баталгаз.
Землетрясение ощущалось в центральных районах города и в других прилегающих районах. По предварительным данным агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), человеческих и материальных потерь нет.
Эмма Ардарян
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