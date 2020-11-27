Полиция за сутки раскрыла 63 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, 26 и 27 ноября подразделения полиции Республики Армения раскрыли 63 случая преступлений, из которых 7 - ранее совершенные. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

В частности, по 10 случаев контрабанды наркотиков, по 8 случаев кражи личного имущества, мошенничества и уклонения от налогов, по 3 случая злоупотребления должностными полномочиями, по 2 случая публичных призывов к причинению телесных повреждений, присвоению или растрате, конфискации оружия и боеприпасов, хулиганству, выявлению наркотических средств, избиению и применению насилия, по 2 случая умышленного повреждения имущества, угрозы убийства, невыполнения судебного акта, содействия занятию проституцией и нарушения правил продажи психотропных веществ.

Обнаружено 6 разыскиваемых лиц, добровольно явился один.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 5 случаев кражи личного имущества, 2 случая мошенничества.

За минувшие сутки в республике зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий. 9 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.