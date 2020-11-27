При стрельбе в Неваде погиб человек

Один человек погиб и четверо получили ранения в результате беспорядочной стрельбы в американском штате Невада, двое подозреваемых задержаны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

Полиция города Хендерсон утром 26 ноября, когда в США отмечался День благодарения, начала получать сообщения о пострадавших в разных районах города. Позднее полиция обнаружила пять человек, получивших огнестрельные ранения. Одни из них, 22-летний мужчина, скончался. Остальные пострадавшие были госпитализированы, по предварительным данным, полученные ими ранения не представляют угрозу для жизни,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы полагаем, что подозреваемые разъезжали по городу на машине и беспорядочно стреляли в граждан без видимых мотивов", - заявили в полиции. По данным правоохранительных органов, после стрельбы начался розыск двух подозреваемых - белого мужчины в возрасте 20-30 лет и женщины в возрасте 20 лет.

Позднее подозреваемых удалось задержать по не связанным со стрельбой обвинениям. Другие подробности не сообщаются.