Время в Ереване: 11:07:36,   26 Ноябрь

Председатель парламента Армении поблагодарил спикера Сената Франции

Председатель парламента Армении поблагодарил спикера Сената Франции

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян направил письмо председателю Сената Французской Республики Жерару Ларше, в котором поблагодарил его и других членов Сената за принятие резолюции «О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в письме, в частности, говорится:

«Я хочу выразить надежду, что продолжающиеся усилия Франции и других сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Российской Федерации и Соединенных Штатов, будут способствовать окончательному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Только при справедливом урегулировании вопроса - с признанием Арцаха и возвращением армянских поселений Арцаха, возможно установление долгосрочного и прочного мира».


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации