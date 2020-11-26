Председатель парламента Армении поблагодарил спикера Сената Франции

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян направил письмо председателю Сената Французской Республики Жерару Ларше, в котором поблагодарил его и других членов Сената за принятие резолюции «О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в письме, в частности, говорится:

«Я хочу выразить надежду, что продолжающиеся усилия Франции и других сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Российской Федерации и Соединенных Штатов, будут способствовать окончательному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Только при справедливом урегулировании вопроса - с признанием Арцаха и возвращением армянских поселений Арцаха, возможно установление долгосрочного и прочного мира».