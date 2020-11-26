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Дополнительная группировка российских спасателей прибыла из Еревана в Степанакерт

Дополнительная группировка российских спасателей прибыла из Еревана в Степанакерт

Дополнительная группировка МЧС РФ прибыла в Степанакерт для оказания помощи местному населению. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в штабе оперативной группы ведомства в Нагорном Карабахе.

"В Нагорный Карабах прибыла сводная группировка МЧС России, состоящая из спасателей Ногинского и Тульского спасцентров и центра "Лидер". Также прибыли представители центрального аппарата МЧС и специалисты Минэнерго", - сказал представитель опергруппы.

Накануне самолет Ил-76 МЧС России с дополнительной группировкой спасателей и техникой для работы в Нагорном Карабахе произвел посадку в Ереване. Они будут располагаться в селе Иванян около Степанакерта, где дислоцирована оперативная группа МЧС РФ. Специалисты ведомства займутся адресной помощью населению Нагорного Карабаха. Группировку МЧС в регионе в дальнейшем планируется увеличить до более 100 человек.


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