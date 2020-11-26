В Ереване вышел в свет буклет «Советская Армения в исторических судьбах армянского народа». Как сообщает Арменпресс, буклет представляет собой сборник статей и фотографий на армянском и русском языках. Он приурочен к 100-летию образования Армянской ССР, которое отмечается 29 ноября. Издатели буклета – Исследовательско-аналитическая общественная организация «Интеграция и развитие» и Евразийский экспертный клуб.

Издание является плодом коллективной работы известных, ведущих в своих областях ученых и экспертов, сплотившихся вокруг Евразийского экспертного клуба. Авторы публикаций задались целью оценить роль и место Советской Армении – Второй армянской республики (1920-1991 гг.) в исторических судьбах армянского народа. Они считают, что Советская Армения является важным этапом в формировании армянской государственности, в годы которой бурно развивались промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера, наука, культура и образование.

Автором предисловия является координатор Евразийского экспертного клуба, политический аналитик Арам Сафарян: Автор послесловия – директор ГИА «Арменпресс», кандидат исторических наук Арам Ананян. Часть иллюстраций предоставлена ГИА «Арменпресс». Главным редактором этого богато иллюстрированного и высококачественного издания – политолог Гагик Арутюнян.

Буклет адресован как политическим и общественным деятелям, ученым и экспертам, аспирантам и студентам, журналистам, так и широкому кругу заинтересованных читателей.