Из-под этой тяжести мы сможем выйти с долей оптимизма на будущее: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян провел в правительстве совещание с участием губернаторов.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян поблагодарил их за масштабную работу, проделанную в ходе войны и в послевоенные дни. “В этот период работа губернаторов была одной из самых тяжелых, особенно в областях, непосредственно граничащих с военными действиями. В частности, губернаторы Гегаркуникской, Сюникской областей и другие губернаторы выполняли миссию по поддержке наших Вооруженных сил во время боевых действий. Многие, если не все, губернаторы провели довольно долгое время на передовой, при этом некоторые из них на участках самых ожесточенных боевых действий. Я высоко ценю это и также уверен, что жители этих областей тоже заметили и оценили это. Наши Вооруженные силы и армия заметили и оценили это”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян подчеркнул, что сейчас нам нужно начать говорить о будущем, “как мы собираемся жить дальше и какие цели, какое будущее планируем начертить, создать ориентир для всех нас”. “Это самый важный разговор, который должен состояться сегодня. Потому что, как я сказал на сегодняшнем заседании правительства, времена действительно очень тяжелые, в ближайшее время нас ожидают довольно сложные процессы. Сегодня у нас есть задачи, связанные с поиском пропавших без вести лиц, обменом тел, возвращением наших пленных соотечественников, удовлетворением потребностей наших соотечественников, которые лишились квартир, домов и крова. И реализация достигнутых заявлением от 9 ноября договоренностей очень болезненна, но еще раз хочу констатировать, что решение было принято в такой ситуации, когда альтернатива, по сути, могла быть более тяжелой, сколь бы проблематичным для всех нас ни было случившееся”, - сказал премьер-министр, добавив, что как общество, как государство необходимо принять решение о том, чего мы хотим: переживаем эти трудные времена или нет.

“Я думаю, что ответ на этот вопрос однозначен: мы должны жить, пережить эти трудные времена, суметь создать возможность для творческого потенциала нашего народа, чтобы он работал, самовыражался, создавал добро и ставил это добро в основу дальнейшего развития нашего государства и народа.

Самая большая проблема, которую нам предстоит решить сегодня, заключается в следующем: мы должны суметь обеспечить внешнюю и внутреннюю безопасность и стабильность. Потому что это действительно сегодня является жизненной потребностью для нашей страны, нашего государства, нашего народа. И в этом контексте мы должны быть сильными, мы должны иметь также решимость брать на себя и нести эту ответственность. При этом я говорю, что лично считаю себя ответственным за сложившуюся ситуацию, я не собираюсь перекладывать эту ответственность на чужие плечи. Однако с другой стороны, в данной ситуации обеспечение полного функционирования системы государственного управления, управляемости и стабильности является очень важным и стратегическим вопросом. И хочу поблагодарить губернаторов за то, что за это время они взяли на себя эту сложную функцию, выполняют и будут выполнять ее и дальше”, - отметил глава правительства, добавив, что плохие новости уже оглашены, но все равно, когда они осуществляются, то имеют дополнительный негативный эффект.

“И мы должны суметь нести это бремя на своих плечах не потому, что нам это нравится, а потому, что альтернатива может быть разрушительной, альтернатива может быть намного тяжелее, намного сложнее и намного болезненнее. Мы не можем этого допустить. Так что я надеюсь, что все мы настроены именно так, потому что иначе это будет побегом. Противное будет просто побегом. Мы никуда не собираемся убегать. И мы собираемся нести это бремя в полной мере, но также надеясь, что из-под этой тяжести мы сможем выйти с определенной долей оптимизма на будущее, с видением и определенными представлениями о будущем”, - подчеркнул Никол Пашинян.

В ходе встречи была обсуждена сложившаяся после войны ситуация в областях, социально-экономические проблемы, ход реализации капитальных программ в различных сферах и предстоящие шаги.