Дань памяти Анри Верноя: на “Золотом абрикосе” будет показан фильм кинорежиссера “Солдат и корова”

XVII Ереванский международный кинофестиваль "Золотой абрикос", в связи со 100-летним юбилеем Анри Верноя, воздаст дань уважения памяти всемирно известного кинорежиссера с армянскими корнями. Как сообщает «Арменпресс», 28 ноября в 18:00 в малом кинозале Дома кино будет показана его комедия “Солдат и корова”, продолжительность которой составляет 118 минут. Она была снята в 1959 году. В фильме рассказана история Чарльза Балла, которого жизнь научила не отчаиваться ни в какой ситуации. Вроде бы ничего хуже немецкого плена не могло быть. Вот почему Чарльз решает вернуться домой, во что бы то ни стало. Хотя, на самом деле, он не так уж и сильно страдал в плену. Работал на ферме у доброй немецкой хозяйки. Но, все равно, без Парижа его жизнь не была бы хорошей. Чарльз просит у хозяйки одну корову. И взяв ведро для молока, направляется в сторону Франции. Это выглядит так, будто идет смешной крестьянин с коровой и с ведром. Никто не поймет, что он убегает. И никому не приходит в голову остановить Чарльза.

Кинофестиваль “Золотой абрикос” несколько лет назад на площади Шарля Азнавура установил плиту со звездой Анри Верноя.