Лавров заявил о попытках США и ЕС вмешаться в дела Москвы и Минска

США и ЕС пытаются активно влиять на внутренние процессы в России и Белоруссии, западные лидеры этого и не скрывают. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы говорили об отношениях, которые складываются между нашими странами и Западом, евроатлантическим союзом, НАТО, ЕС, США. Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Республике Беларусь. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах, да, собственно говоря, западные лидеры этого особо и не скрывают", - сказал Лавров по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Глава МИД РФ прибыл в Минск в среду вечером для участия в совместном заседании коллегий МИД двух стран.