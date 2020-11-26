Ограничения военного положения влияют и на экономику: Горгисян

Депутат парламентской фракции “Просвещенная Армения” Геворг Горгисян считает, что некоторые ограничения, обусловленные военной ситуацией в Армении, создают негативные последствия и для экономики.

Как передает «Арменпресс», такое мнение Горгисян высказал на внеочередном заседании НС Армении в ходе обсуждения проекта закона об отмене военного положения.

“Закон о правовом режиме военного положения гласит, что в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для объявления военного положения, военное положение может быть прекращено полностью или частично. Это может сделать правительство или Национальное собрание. Учитывая, что обстоятельств, упомянутых в решении об объявлении военного положения, уже нет, фракция “Просвещенная Армения” совместно с “Процветающей Арменией” инициировала внеочередное заседание, на котором предлагает Национальному собранию принять решение об отмене военного положения”, - представил депутат.

Он отметил, что ситуация с военным положением изменилась, но все ограничения остались. Депутат подчеркнул, что эти ограничения касаются и основ демократии: свободе слова, праву на свободное передвижение людей, свободе собраний и забастовок.

По словам Горгисяна, некоторые ограничения оказывают на экономику негативные последствия. “Множество людей с двойным гражданством не могут сегодня покинуть Армению, чтобы иметь возможность заниматься своей экономической деятельностью, выехать за границу по работе, отправить деньги в Армению. Мобилизованные по-прежнему находятся в различных воинских частях, они в настоящее время не выполняют боевых задач. И многие граждане, которые оставили свою работу и экономическую деятельность, оказываются в такой ситуации, что не могут заняться своей экономической деятельностью”, - сказал он и выразил мнение, что есть ограничения, в которых нет необходимости, это возымеет экономические последствия.

Депутат выразил и готовность отложить вступление предложения в силу еще на несколько дней.

Анна Григорян