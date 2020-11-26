Сурен Папикян принял новоназначенного посла Королевства Нидерландов в Армении Николаса Схемерса

25 ноября министр территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в Республике Армения Николаса Схемерса. Как сообщает «Арменпресс», министр поздравил новоназначенного посла с принятием ответственной миссии, выразил надежду, что, несмотря на тяжелую послевоенную ситуацию в Армении, новоназначенный посол внесет свой активный вклад в расширение экономической и политической повестки дня в двусторонних отношениях.

В ходе встречи министр Папикян придал важность установлению нового уровня сотрудничества с правительством Нидерландов в сфере деятельности Министерства территориального управления и инфраструктуры Республики Армения, и в этой связи открытие посольства в Ереване он посчитал значительным импульсом.

Посол Схемерс выразил благодарность за прием и готовность содействовать реализации потенциала сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес для обеих стран.

На встрече обсудили результаты успешного взаимодействия с миграционной службой министерства ТУ, в частности, прогресс, зафиксированный в реадмиссионных процессах с голландской стороной в рамках Соглашения о реадмиссии между Республикой Армения и ЕС.

Министр Папикян представил послу дорожную карту правительства, направленную на смягчение последствий Арцахской войны, особо подчеркнул важность возможного сотрудничества с дружественными странами в программах гуманитарной помощи и репатриации перемещенных из Арцаха жителей.

Стороны обсудили и вопросы, касающиеся обмена опытом в сферах территориального управления, местного самоуправления и в процессе административно-территориальных реформ.