Буайе призвала не сохранять нейтралитет и признать независимость Нагорного Карабаха

Депутат Национального собрания Франции Валери Буайе призвала Сенат не проявлять нейтралитета в вопросе Нагорного Карабаха и признать независимость Арцаха. Как сообщает Арменпресс, Буайе заявила об этом во время обсуждения проекта резолюции «О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики».

«Я не думаю, что мы снова будем говорить об этнических чистках в этом зале. Сожалею, но причиной этому стало наше молчание. Ничего не было сделано для Армении, ничего не было сделано, когда тысячи армян были депортированы. Наше государство осталось нейтральным, заявив, что сопредседатель Минской группы должен быть нейтральным. Мы не можем оставаться нейтральными, когда действуют джихадисты. Сохранять нейтралитет - значит снова оставить наших братьев, сестер и армян одних против этой агрессии», - сказала Буайе.

Депутат отметила, что только признание независимости Арцаха может гарантировать безопасность проживающих там людей.

«Мы должны признать Карабах. Маленькая страна с большой культурной и религиозной ценностью. Независимость - единственная гарантия безопасности живущих там людей, это единственная гарантия мира. Франция должна быть первой страной, признающей эту независимость», - сказала она.

В Сенате Французской Республики проходит обсуждение проекта резолюции «О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики». Резолюцию представили сенаторы Брюно Ретайо, Патрико Манне, Эрве Марсель, Алиан Агасси и Гийом Гонтар.