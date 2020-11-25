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Премьер-министр представил работы по возвращению попавших в плен лиц

Премьер-министр представил работы по возвращению попавших в плен лиц

Премьер-министр Никол Пашинян продолжает встречи с членами семей пропавших без вести и попавших в плен во время Арцахской войны военнослужащих и мирных жителей.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян вновь предоставил информацию о проводимых с участием Республики Арцах и при посредничестве Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста  работах по обмену пленными и поиску пропавших без вести лиц. Глава правительства выслушал присутствующих и ответил на их вопросы.
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