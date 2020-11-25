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Армен Саркисян выразил соболезнования семье и родным Завена Саркисяна

Армен Саркисян выразил соболезнования семье и родным Завена Саркисяна

Президент Армен Саркисян направил соболезнования родным и близким Завена Саркисяна, основателя и многолетнего директора музея Сергея Параджанова. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента. 

“Завен Саркисян по своей натуре был человеком искусства. В мир искусства его привела фотография, благодаря которой ему посчастливилось сблизиться со всемирно известным Параджановым, увековечив уникальные моменты жизни и творчества гения. Сегодня музей Сергея Параджанова - один из самых посещаемых культурных центров Еревана, одно из ключевых звеньев в популяризации армянской культуры, в том числе и разнообразного наследия Параджанова. И это обусловлено как талантом режиссера, так и самого Завена Саркисяна, стараниями и самоотверженностью неутомимого хранителя наследия Сергея Параджанова”, - говорится в послании президента.


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