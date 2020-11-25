Сегодня День миротворцев: мэр Степанакерта посетил российских миротворцев

По случаю Дня миротворцев мэр Степанакерта Давид Саркисян посетил место дислокации российских миротворцев, беседовал с ними, от имени всех степанакертцев выразил им признательность за их миротворческую многопрофильную миссию и надежду, что при их содействии в Арцахе воцарится стабильный мир. Мэр Степанакерта поздравил миротворцев - гарантов сохранения режима прекращения огня в регионе. Как передает Арменпресс, об этом сообщила мэрия Степанакерта.

“Сегодня арцахцы на себе ощущают смысл праздника, посвященного этим людям. Прекращение навязанной им неравной войны ознаменовало вход российских миротворцев в нашу страну”, - сказали в мэрии Степанакерта”, - говорится в сообщении мерии.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Война была прекращена в 01:00 10 ноября. В Нагорном Карабахе дислоцируются российские миротворцы. Всего будет 1 960 российских военнослужащих, 90 бронемашин, 380 единиц автомобилей и специальной техники.