СМИ: Байден первым в истории выборов в США набрал 80 миллионов голосов

Демократ Джо Байден первым в истории президентских выборов в США набрал 80 миллионов голосов, свидетельствуют подсчеты телеканала NBC.

По его данным, Байден набирает 80 013 916 голосов, президент-республиканец Дональд Трамп 73 882 361, другие кандидаты - 2 867 746 голоса вместе взятые.

По данным социологической фирмы Cook Political Report, Байден набрал 80 033 996 голосов, а Трамп 73 878 907 голосов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Подсчеты Fox News показывают, что Байдену осталось еще около 30 тысяч голосов до 80 миллионов.

Разница в подсчетах объясняется тем, что в США нет единого избиркома, выборы проводятся в отдельных округах, а результаты считают на уровне округов и штатов.

Рекордное число голосов, поданных за Байдена, отражает как рост явки на выборах, так и общий рост населения и числа избирателей.

При этом голоса избирателей имеют лишь символическое значение. Президентские выборы в США определяются числом выборщиков от штатов, причем победитель в конкретном штате забирает всех выборщиков от него. Байден, по предварительным данным, победил Трампа на выборах не потому, что получил на 6 миллионов голосов избирателей больше, а потому, что с небольшим отрывом выиграл ключевые штаты с большим числом выборщиков, такие как Пенсильвания, Джорджия и Мичиган.