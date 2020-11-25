Врачи из Великобритании помогут армянским медработникам в борьбе с COVID-19

В Армению из Великобритании для оказания помощи армянским врачам в лечении тяжелобольных пациентов с COVID-19 приехали пять медицинских работников. Об этом Арменпресс сообщили в Армянском офисе ВОЗ.

Представитель ВОЗ в Армении Егор Зайцев принял врачей Службу скорой помощи Великобритании (ICR) и поблагодарил их за готовность оказать профессиональную помощь Армении в это тяжелое время. Медики откликнулись на приглашение ВОЗ, приехали в Армению при содействии Министерства здравоохранения Республики Армения, Посольства Великобритании в Армении и ВОЗ.

“Эти врачи обладают ценным опытом. В течение пандемии они ездили во многие страны, боролись с COVID-19 и в Великобритании. Я уверен, что эта профессиональная группа сможет передать свои знания и навыки армянским врачам, помогая им в лечении пациентов с COVID-19”, - сказал доктор Зайцев.

В течение ближайшего месяца группа из Великобритании будет проводить тренинги, координировать работу больниц, сотрудничать с медперсоналом, гарантируя качественную медицинскую помощь. Группа будет помогать Министерству здравоохранения и в деле усиления служб здравоохранения в борьбе с COVID-19 и с другими заболеваниями.

Служба скорой помощи Великобритании классифицируется как инициатива ВОЗ по развитию глобальной сети квалифицированных бригад скорой медицинской помощи. Эта классификация ВОЗ демонстрирует способность группы оказывать лечение пациентам в соответствии с международными стандартами ВОЗ.