КГД в третьем квартале этого года выявил около 200 случаев контрабанды и нарушения таможенных правил

В течение третьего квартала 2020 года управление по борьбе с контрабандой Комитета государственных доходов выявило около 200 случаев контрабанды и нарушения таможенных правил. Об этом Арменпресс сообщили в управлении информации и общественных связей Комитета государственных доходов Республики Армения.

В частности, ведомством предотвращено 130 случаев контрабанды наркотиков и психотропных веществ из разных стран, посылаемых по почте, а также и с багажом. В результате обнаружено более 600 граммов наркотического вещества марихуаны, около 600 граммов опиума, 1 100 граммов LSD blotter, около 400 граммов метамфетамина, более 80 таблеток MDMA, а также около 170 граммов масла гашиша, 11 заправленных картриджей электронных сигарет, более 13 530 таблеток, содержащих различные виды наркотиков и психотропных веществ, более 2 240 карат не задекларированных алмазов.

В результате последовательной работы сотрудников управления раскрыто также и 70 случаев нарушения таможенных правил, 37 из которых - нарушении таможенных правил по части ввезенных в Армению транспортных средств для личного пользования.

По делам о преступлениях, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Республики Армения и соответствующими статьями Таможенного кодекса Республики Армения, материалы, собранные управлением по борьбе с контрабандой КГД, переданы в соответствующие подразделения КГД для обеспечения дальнейшего процесса.