Наира Маркарян освобождена от должности заместителя министра экономики Армении

Решением премьер-министра Никола Пашиняна Наира Маргарян освобождена от должности заместителя министра экономики. Как сообщает «Арменпресс», решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

“В соответствии с частью 1 статьи 9 Закона Республики Армения “О государственной службе” освободить Наиру Маргарян от должности заместителя министра экономики”, - говорится в решении.

Наира Маргарян была назначена заместителем министра экономики 19 августа 2019 года.