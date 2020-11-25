Время в Ереване: 11:07:36,   25 Ноябрь

Наира Маркарян освобождена от должности заместителя министра экономики Армении

Наира Маркарян освобождена от должности заместителя министра экономики Армении

Решением премьер-министра Никола Пашиняна Наира Маргарян освобождена от должности заместителя министра экономики. Как сообщает «Арменпресс», решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

“В соответствии с частью 1 статьи 9 Закона Республики Армения “О государственной службе” освободить Наиру Маргарян от должности заместителя министра экономики”, - говорится в решении.

Наира Маргарян была назначена заместителем министра экономики 19 августа 2019 года.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации