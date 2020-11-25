“Киликия” уступила “Двину”: Баскетбол, Лига “А”

В очередном туре Лиги “А” регулярного чемпионата Армении по баскетболу победа сопровождала гостей, матч “Двин” - “Киликия” завершился со счетом 114 – 86.

Как передает «Арменпресс», “Киликия” побеждала лишь в первой четверти, а в остальных 3 четвертях “Двин” был сильнее.

Самым результативным игроком был Джордан Уаттстон из “Двина”, набравший 32 очка. Кроме этого он 7 раз контролировал отскок мяча от кольца и совершил 11 результативных передач.

Кэмерон Бурханон стал автором тройного дубля 17-10-19.

“Двин” в 12-и матчах одержал 7 побед и занял четвертое место, “Киликия” на последнем месте.