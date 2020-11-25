Газета “Айастани Анрапетутюн”: Проблема Арцаха в контексте международного права

“С начала войны и до сегодняшнего дня независимость Арцаха признают городские и региональные власти разных стран. Проект резолюции о признании независимости Арцаха сегодня будет обсуждаться в Сенате Франции.

Газета “Республика Армения” беседовала о политических и юридических последствиях процесса признания независимости Арцаха с экспертом в области международного права, юристом Ара Казаряном. По его словам, признание независимости Арцаха властями городов и государств - это в большей степени политический процесс. “С точки зрения международного права Арцах провозгласил свою независимость в результате правового процесса 2 сентября 1992 года. Ни одна страна в этом не сомневается, потому что в результате судебного процесса были обеспечены основные права человека: свобода выражения мнения, право на собрания и так далее. В результате народ Арцаха свободно выразил свою волю, что признано международным сообществом. Мы никогда не увидим, чтобы кто-то поставил под сомнение этот процесс”.

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