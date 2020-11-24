Вакцину и плацебо вакцины "Спутник V" планируют ввести 40 тысячам добровольцам до конца текущего года, заявил заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

"Планируем по скорости, которая сейчас наблюдается, до конца года ввести все компоненты – и плацебо, и вакцину, всем участникам – это 40 тысячам человек", - сказал Логунов в ходе брифинга "Спутник V".

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.