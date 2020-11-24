В Нагорном Карабахе начинает работу российский центр гуманитарного реагирования: Путин

В Нагорном Карабахе начинает работу российский центр гуманитарного реагирования, который займётся оказанием помощи жителям пострадавших районов. Как сообщает Арменпресс, об этом 24 ноября заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Начинает работу российский центр гуманитарного реагирования, который займётся оказанием помощи жителям пострадавших районов, восстановлением инфраструктуры, формированием условий для нормальной мирной жизни. Рассчитываем на весомое участие в этих усилиях профильных международных организаций.

Исходим из того, что всё это создаёт предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов», - сказал Путин.

По его словам, Россией в последнее время предпринимаются ряд усилий в качестве посредника в урегулировании одного из застарелых конфликтов.

«Мы предприняли энергичные усилия, чтобы остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, повлёкшие гибель тысяч граждан дружественных нам Азербайджана и Армении. При этом мы следовали ключевым договорённостям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ, в частности, между её сопредседателями – Россией, Соединёнными Штатами Америки и Францией», - отметил Путин.