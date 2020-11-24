Индия во вторник провела испытательный пуск наземной версии сверхзвуковой крылатой ракеты "Брамос" с Андаманских и Никобарских островов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Times of India со ссылкой на источник в минобороны Индии.

"Индия сегодня провела испытательный пуск наземной версии сверхзвуковой крылатой ракеты "Брамос" с территории Андаманских и Никобарских островов. Цель ракеты находилась на другом острове", - сообщил собеседник издания.

Он отметил, что дальность удара ракеты "Брамос" теперь увеличена до более чем 400 километров.

Отмечается, что на этой неделе армия Индии планирует провести запуски ракеты "Брамос" с борта корабля и с самолета.

Российско-индийское предприятие "БраМос" было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.