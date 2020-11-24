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Заседание Совета НС по вопросу лишения Царукяна мандата запланировано на 18:00

Заседание Совета НС по вопросу лишения Царукяна мандата запланировано на 18:00

Заседание Совета НС по вопросу обращения в Конституционный суд по вопросу прекращения депутатских полномочий  руководителя фракции “Процветающая Армения” Гагика Царукяна намечено на 18:00 24 ноября.

Как сообщает «Арменпресс», в качестве основы для обращения в КС отмечается 95-я статья Конституции Республики Армения, заключение комиссии по предотвращению коррупции от 26 октября 2020 года “О нарушении требований несовместимости депутата НС” 03/2020.

Статья 95 Конституции устанавливает, что депутат не может занимать не обусловленную его статусом должность в государственных органах или в других органах местного самоуправления, какую-либо должность в коммерческих организациях, заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу, кроме научной, образовательной и творческой.


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