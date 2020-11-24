Город Десин-Шарпио призвал правительство Франции признать Республику Арцах

Французский город Десин-Шарпио принял резолюцию по ситуации в Арцахе, призывающую правительство Франции признать Республику Арцах. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Арцах.

В резолюции, в частности, говорится:

“В то время как в мире наблюдается беспрецедентный кризис в области здравоохранения, экономики и социальной защиты, с 27 сентября мы стали свидетелями чрезвычайного нападения азербайджанских вооруженных сил на мирное армянское население Нагорного Карабаха и Армении, совершенное при поддержке Турции и сирийских наемников.

Этот район в восточной части исторической Армении, в которой зародилось христианство, на протяжении тысячелетий был населен армянами. В 1921 году волевым односторонним решением Иосифа Сталина он был присоединен к Азербайджану. С 1988 г. стремление народов к свободе вынудило Советские Социалистические Республики стать независимыми государствами, которые немедленно были признаны в соответствии с международным правом. Народ Арцаха на референдуме также объявил себя независимой республикой.

Вопрос о судьбе этой христианской территории Арцаха и Армении, у ворот восточных границ Европы, выходит за пределы будущего ее жителей. И все должны понимать, что 9 ноября был объявлен болезненный режим прекращения огня. Хотя мы приветствуем позитивный настрой Франции, которая призвала к прекращению боевых действий, но мы сожалеем, что последняя, как и Европа и НАТО, не вмешалась, чтобы остановить вторжение Азербайджана, направленное на армянское население, целью которого является повторяющееся совершение преступлений против армянского населения и постепенный захват территорий Арцаха.

Армяне Арцаха и Армении хотят жить свободно и мирно на своих исконных землях. Поэтому мы сожалеем о потере территорий Арцаха в результате этого заявления по прекращению огня.

Исходя из этого, городской совет Десин-Шарпио выступает со следующим призывом:

Франция должна признать Республику Арцах в качестве гаранта безопасности своего населения, региональной и глобальной стабильности, участвовать в программах оказания международной гуманитарной помощи, предоставлять исключительную финансовую помощь Республике Арцах”.