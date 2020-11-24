Российские военнослужащие в Нагорном Карабахе продолжают работы по разминированию

Российские военнослужащие-саперы инженерных подразделений продолжают работу по инженерной разведке и разминированию в зонах ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны России.

Российские инженерные подразделения проводят инженерную разведку и разминирование на участках между блокпостами миротворческих сил и на дорогах общего пользования. Также они проводят исследования, работы по разминированию населенных пунктов и социальных инфраструктур.

Обнаруживаемые боеприпасы и взрывоопасные предметы доставляются на полигон и уничтожаются. Боеприпасы, которые невозможно перевезти, уничтожаются на месте, обеспечивая при этом полную безопасность.

Один из этапов поиска взрывчатых устройств - обследование территорий, на которых должны быть построены стационарные пункты обслуживания российских миротворцев.

Военнослужащие-саперы обеспечены современной защитной одеждой, необходимой при разминировании, снабжены современными средствами поиска взрывных устройств, миноискателями ИМП-С2 и ИНВУ-3М.