Конгресс Испании принял предложение-ходатайство депутата Джона Иньярриту по Нагорному Карабаху

Конгресс Испании принял еще одно предложение-ходатайство депутата Джона Иньярриту, в котором Конгресс выражает свои соболезнования семьям гражданских и военных жертв нагорно-карабахского конфликта.

Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Испании сообщает, что это предложение-посредничество подтверждает глубокие дружеские связи с армянским народом, усиливает защиту армянских культурных и религиозных центров на территориях, находящихся под контролем Азербайджана или переходящих под его контроль. Также и увеличение гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха, а также возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в места их проживания.

Отмечается, что ни одна из представленных в Конгрессе политических сил не проголосовала против данного предложения-ходатайства Джона Иньярриту.