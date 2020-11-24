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Спасатели потушили пожар, произошедший в магазине на улице Гарегина Нжде

Спасатели потушили пожар, произошедший в магазине на улице Гарегина Нжде

В Национальный центр антикризисного управления 23 ноября в 23:33 поступил сигнал о возгорании, произошедшем в магазине “Эрмиэль”, расположенном на улице Гарегина Нжде  Еревана. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и общественных связей МЧС Республики Армения.

По вызову пожарной сложности “1-БИС” на место происшествия выехали четыре пожарные бригады пожарно-спасательного отряда спасательного управления МЧС города Еревана.

Выяснилось, что пожар произошел на 1-м этаже магазина “Эрмиэль”.

Огонь был локализован в 23:54 23 ноября, полностью потушен 24 ноября в 00:50. Сгорели кассовый аппарат, товары хозяйственного назначения и витрина (около 20 квадратных метров).


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