Главы МИД Армении и РФ обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта

По инициативе иорданской стороны 23 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, Лавров проинформировал коллегу по его просьбе о посреднических усилиях, предпринятых Россией в целях полного прекращения огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября с.г. Иорданский министр приветствовал решающую роль России в создании условий для прекращения огня и переходу к долгосрочному урегулированию.

В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам региональной повестки дня.

Были обсуждены и другие вопросы.