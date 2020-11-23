Франция и Британия готовы помочь в сохранении армянского наследия на перешедших Баку территориях

Лидер фракции «Мой шаг» НС Армении Лилит Макунц и члены фракции 23 ноября встретились с временным поверенным в делах посольства Соединенного Королевства в Армении Хелен Фейзи и Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в Армении Джонатаном Лакотом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, стороны обсудили вопросы, связанные с послевоенной ситуацией, в частности, удовлетворением потребностей армян Арцаха и оказанием возможной гуманитарной помощи.

Собеседники подчеркнули важность сохранения религиозного, исторического и культурного наследия Арцаха на территориях, переданных Азербайджану, и поднятия этого вопроса в ЮНЕСКО. Гости выразили озабоченность по этим вопросам и готовность к поддержке.

На встречах были обсуждены случаи нарушения во время войны международных норм в области прав человека. Посол Франции отметил, что они готовы поддержать и активно участвовать в этом вопросе.

Была подчеркнута необходимость продолжения переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.