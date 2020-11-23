Экс-глава МИД Армении опроверг слухи о своем отъезде из страны

Экс-министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян коснулся распространившихся слухов о том, что якобы он собирается вывезти семью из Армении, и попросил работу у генсека ООН.

По просьбе Арменпресс Мнацаканян прокомментировал эти слухи, заверив, что он и его семья живут и будут жить в Армении.

«Я видел сплетни, муссируемые в желтой прессе. Разочарую тех, кто торгует фальшивыми новостями - я вместе со своей семьей живу и буду продолжать жить в Республике Армения. У меня нет намерения или желания покидать ее каким-либо образом или в каком-либо статусе. А тех, кто интересуется моей персоной, я просто призываю: сегодня есть более важные вопросы, чем сплетни обо мне и моей семье», - сказал Мнацаканян.