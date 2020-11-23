Премьер Израиля провел секретные встречи с наследным принцем Саудовской Аравии и госсекретарем США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 22 ноября совершил секретный визит в Саудовскую Аравию для участия в трехсторонней встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и госсекретарем США Майком Помпео. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает новостной портал Yenişafak со ссылкой на израильские СМИ.

В процессе “нормализации отношений с арабскими странами” Израиля, который начался с Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов, происходят новые важные события. Израильская газета Haaretz сообщила, что во время визита Нетаньяху сопровождал директор израильских спецслужб (МОСАД) Йоси Коэн. Согласно Haaretz, Нетаньяху нанес непродолжительный частный визит в город Неом на побережье Красного моря в Саудовской Аравии. Ранее было объявлено, что Мухаммад Салман и Помпео встретились именно в этом городе. Офис Нетаньяху пока не дал официальных комментариев по поводу этой встречи.

Соглашения об урегулировании отношений, подписанные в Израиле с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном после прихода к власти в США администрации Дональда Трампа, которые были в основном антииранскими, вызвали недовольство палестинцев. Израиль активно продолжает поиски союзников в арабских странах. Недавно было объявлено, что правительство Израиля находится в тесном контакте с переходным правительством, пришедшим к власти в Судане после свержения Омара аль-Башира. Израиль также предпринимает шаги по нормализации отношений с Саудовской Аравией, но администрация Эр-Рияда пока официально отказывается от нормализации отношений с Израилем. Власти Саудовской Аравии рассматривают создание независимого государства, обещанное палестинцам, как предварительное условие для нормализации отношений. Тем не менее, Саудовская Аравия недавно разрешила израильским авиакомпаниям использовать саудовское воздушное пространство для полетов в страны Персидского залива и в Азию.

Седрак Саркисян