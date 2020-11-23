Валентина Матвиенко по случаю Дня рождения направила Арарату Мирзояну поздравительную телеграмму

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко в связи с Днем рождения направила председателю Национального собрания Республики Арения Арарату Мирзояну поздравительную телеграмму. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Поздравив Арарата Мирзояна, Валентина Матвиенко выразила уверенность, что личные качества председателя НС помогут преодолеть эти трудные для Армении времена.

В завершение председатель СФ пожелала председателю НС скорейшего выздоровления.