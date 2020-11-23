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Дорожная полиция Армении задействовала еще один номер горячей линии

Дорожная полиция Армении задействовала еще один номер горячей линии

Дорожная полиция задействовала еще один номер горячей линии, предназначенный только для связи с регистрационно-контрольными подразделениями. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью и информации Полиции Армении.

“Вы можете позвонить в любой регистрационно-контрольный отдел по телефону 060 838 302, следуя указаниям оператора”, - говорится в сообщении полиции.


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