ЕСПЧ решил применить по отношению к Азербайджану срочные меры по вопросу 17 армянских военнопленных

По делу о защите прав военнопленных, оказавшихся в плену в ходе инициированной Азербайджаном широкомасштабной войны против Арцаха, Европейский суд удовлетворил заявления защитников и решил применить срочные меры.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал правозащитник Артак Зейналян.

“Попавшие в плен лица следующие военнослужащие: Самвел Асатрян, Арсен Карапетян, Норик Аракелян, Гегам Элибекян, Ваге Абрамян, Овсеп Саакян, Самвел Кастакцян, Самвел Князян, Эдик Тоноян, Валерий Айрапетян, Арутюн Геворгян, Арман Арутюнян, Микаел Мартиросян, Людвиг Мкртчян, Петрос Казарян, Саркис Согомонян и Хачик Акопян”, - написал Зейналян.

В Европейский суд по правам человека от имени членов семей армянских военнопленных были представлены заявления с требованием применения срочных мер по защите прав на жизнь и против нечеловеческого отношения к пленным.

Европейский суд потребовал от правительства Азербайджана документированную информацию об их пленении, местонахождении, условиях содержания и медицинском обслуживании. Суд установил срок для предоставления требуемой информации до 27.11.2020 г.

Суд принял решение, основываясь на том, что правительство Азербайджана в установленные сроки не представило обоснованных и достоверных сведений.