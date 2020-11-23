Около 100 000 учащихся младших классов получат пакеты с продуктами питания

Правительство Республики Армения и Всемирная продовольственная программа ООН предоставят продуктовые пакеты примерно 100 000 ученикам младшего школьного возраста. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования и науки Армении.

Это связано с тем, что школьные кухни и столовые вследствие эпидемии COVID-19 все еще остаются закрытыми.

Всемирная продовольственная программа в сотрудничестве с правительством Республики Армения для того чтобы до открытия школьных кухонь и возобновления питания в столовых, дети могли получать ежедневное полноценное питание у себя дома реорганизовала программу “Школьное питание”.

В рамках программы “Школьное питание”, финансируемой Российской Федерацией, ВПП по всей Армении предоставит наборы здорового питания примерно 50 000 учеников начальной школы. В рамках постепенной национализации программы правительство Республики Армения в свою очередь окажет содействие еще почти 50 000 школьникам.

Министерство образования, науки, культуры и спорта и ВПП предоставляют школьникам пакеты питания в течение первого полугодия учебного года 2020/2021.

Пакеты продуктов питания, которые будут предоставлены правительством и ВПП, содержат следующие продукты питания: гречку, чечевицу, макаронные изделия, рис, масло и пшеничную муку.