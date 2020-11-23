В Армении несколько добровольцев будут привиты полученной из РФ вакциной “Спутник V”

Образцы вакцины от COVID-19 “Спутник V”, предоставленные Армении министром здравоохранения Российской Федерации, будут использованы для вакцинации нескольких добровольцев. Об этом в ответ на вопрос «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян.

“Мы получили очень мало, это всего лишь образцы. Будут вакцинированы несколько волонтеров”, - сказала Никогосян.

Вакцина от COVID-19 “Спутник V” вводится двумя дозировками. Вторая доза вводится через 21 день после первой. 21 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний в Ереване присутствовали на церемонии открытия новой мобильной лаборатории. Они привезли с собой несколько образцов вакцины от COVID-19 “Спутник V”. Министр Мурашко лично передал их своему армянскому коллеге Арсену Торосяну.

Россия стала первой страной в мире, объявившей об официальной регистрации вакцины от COVID-19. Процесс вакцинации в России уже начат.

Анна Григорян