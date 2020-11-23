Государственная некоммерческая организация “Дорожный департамент” сообщает, что по положению на 09:30 23 ноября на всех автодорогах Армении осадков не наблюдается.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, на перевалах Чамбарака и Мегри - туман, видимость - 20 - 50 метров.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты. Во избежание аварий и заторов водителям рекомендуется использовать только зимние шины.