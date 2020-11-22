Россия доставляет инженерную технику и оборудование в зону проведения миротворческой операции

Самолет ИЛ-76 Военно-транспортной авиации ВКС России вылетел из подмосковного аэродрома Чкаловский для доставки группы военнослужащих инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также инженерной техники и оборудования для оказания помощи в расчистке дорог общего пользования и объектов социальной инфраструктуры в районах проведения миротворческой операции.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Министерство обороны РФ, на аэропорт «Звартноц» самолет доставил военных инженеров, бульдозер и большегрузный автомобиль повышенной проходимости для доставки в зону проведения миротворческой операции оборудования для обустройства наблюдательных постов.

Инженерная техника будет использоваться российскими военнослужащими при расчистке дорог и объектов инфраструктуры в населенных пунктах, а также инженерного оборудования миротворческих наблюдательных постов.

Российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни.

Инженерные подразделения миротворческих сил помогают восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов.

Патрулями российских миротворцев обеспечена безопасная доставка продуктов питания и предметов первой необходимости в удаленные населенные пункты.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.