Сона Мартиросян ушла с должности пресс-секретаря министра труда и социальных вопросов 

Сона Мартиросян подала в отставку с должности пресс-секретаря министра труда и социальных вопросов Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом Мартиросян написала на своей странице в Facebook.

Она поблагодарила всех сотрудников министерства и журналистов, а также экс-министра Заруи Батоян за сотрудничество.