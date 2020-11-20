Сона Мартиросян ушла с должности пресс-секретаря министра труда и социальных вопросов
Сона Мартиросян подала в отставку с должности пресс-секретаря министра труда и социальных вопросов Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом Мартиросян написала на своей странице в Facebook.
Она поблагодарила всех сотрудников министерства и журналистов, а также экс-министра Заруи Батоян за сотрудничество.
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