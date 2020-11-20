Азиатские индексы снизились - 20-11-20

ТОКИО, 20 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.42% и составил 25527.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.06% и составил 1727.39 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.44% и составил 3377.73 пункта, а HANG SENG вырос на 0.36% и составил 26451.54 пункта.