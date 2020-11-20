Предстоятель Арцахской епархии ААЦ Паргев Мартиросян жив и собирается начать процесс лечения

Предстоятель Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян жив и собирается начать процесс лечения.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил директор информационной системы Первопрестольного Св. Эчмиадзина Ваграм Меликян, коснувшись распространенной информации о смерти епископа.

«Некоторое время назад мы связались с ним. Архиепископ Паргев чувствует себя хорошо и должен начать лечение», - написал отец Ваграм Меликян и призвал следить за официальной информацией в условиях сегодняшней информационной неразберихи.