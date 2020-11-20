Президент Республики Армения Армен Саркисян принял новоназначенного министра обороны Республики Армения Вагаршака Арутюняна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

Президент Саркисян поздравил министра Арутюняна с назначением и пожелал ему успехов.