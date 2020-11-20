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Андраник Пилоян назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Армения

Андраник Пилоян назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Армения

Президент Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна назначил Андраника Пилояна министром по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Как сообщает «Арменпресс», указ об этом опубликован на официальном сайте президента.

“На основании предложения премьер-министра в соответствии со статьей 131 Конституции Республики Армения, а также частью 1 статьи 5 Закона Республики Армения “О структуре и деятельности правительства”,

Назначить Андраника Пилояна министром по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, - говорится в указе.

Другим указом президента Феликс Цолакян освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.


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