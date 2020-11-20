Месроп Аракелян назначен министром труда и социальных вопросов Республики Армения

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о назначении Месропа Аракеляна министром труда и социальных вопросов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

“На основании предложения премьер-министра в соответствии со статьей 131 Конституции Республики Армения, а также частью 1 статьи 5 Закона Республики Армения “О структуре и деятельности правительства”.

Назначить Месропа Аракеляна министром труда и социальных вопросов Республики Армения”, - говорится в указе.

Другим указом президента Заруи Батоян освобождена от должности министра труда и социальных дел Республики Армения.