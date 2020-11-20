“Азнавур глазами Шарля”: в рамках “Золотого абрикоса” будет показан фильм о великом шансонье

В рамках программы “Содействие кинотеатрам” XVII Международного кинофестиваля “Золотой абрикос” 23 ноября в кинотеатре “Синема Стар” состоится показ фильма Марка Ди Доменико “Азнавур глазами Шарля”.

Как передает «Арменпресс», длительность французского фильма - 75 минут, язык - французский.

Первая камера, полученная в подарок от Эдит Пиаф в 1948 году, стала частью повседневной жизни Шарля Азнавура. Певец вел дневник записей, он записывал самые яркие моменты своей жизни, путешествия, концерты, любимых женщин и друзей.

При жизни он выразил желание сделать фильм из этих материалов. Желание Азнавура, воспользовавшись его личным архивов, исполнил Марк ди Доменико. Он и сам снимал певца на протяжении трех лет.