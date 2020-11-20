Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих
13:34, 20 Ноябрь, 2020
Армия обороны Республики Арцах опубликовала новый список имен воинов, погибших в боях за защиту Родины.
- Гукасян Арен Артурович, 2002 г. р.
- Сазбандян Эдгар Норайрович, 2002 г. р.
- Испирян Армен Норикович, 2002 г. р.
- Степанян Гарик Араевич, 2002 г. р.
- Дердзян Арман Андраникович, 2002 г. р.
- Аперян Андраник Аргамоович, 2001 г. р.
- Овсепян Вардан Артурович, 2001 г. р.
- Зейналян Гарник Ншанович 2001 г. р.
- Хачатрян Марат Артурович, 2002 г. р.
- Кюрегян Мкртич Гамлетович, 2000 г. р.
- Журоян Сипан Мартини, 2002 г. р.
- Саркисян Давид Сасунович, резервный состав, 1990 г. р.
- Асланян Альберт Геворкович, 2001 г. р.
- Казарян Арам Арменович, 2002 г. р.
- Хачатрян Гамлет Рафаелович, доброволец, 1978 г. р.
- Григорян Гамлет Арменович, 2000 г. р.
- Казарян Арам Варданович, резервный состав, 1981 г. р.
- Мелконян Сероб Варужанович, 1993 г. р.
- Сарьян Каджик Акопович, резервный состав, 1990 г. р.
- Акопян Погос Айрикович, резервный состав, 1971 г. р.
- Арамян Саргис Самсонович, 1975 г. р.
- Гаспарян Рафаэль Рустамович, резервный состав, 1991 г. р.
- Мартиросян Эдуард Мишаевич, резервный состав, 1992 г. р.
- Асланян Левон Сережаевич, 1983 г. р.
- Петросян Арут Александрович, резервный состав, 1990 г. р.
- Авакян Сурен Славикович, резервный состав, 1974 г. р.
- Агаян Нарек Мясникович, 1994 г. р.
- Амбарцумян Степан Суренович, резервный состав, 1965 г. р.
До этого Армия обороны Арцаха опубликовала имена 1 609 погибших. 18 ноября министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил, что судебно-медицинскую экспертизу прошли 2 425 тел погибших военнослужащих, среди которых есть и неопознанные.
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