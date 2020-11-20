Армия обороны Арцаха опубликовала имена погибших военнослужащих

Армия обороны Республики Арцах опубликовала новый список имен воинов, погибших в боях за защиту Родины.

Гукасян Арен Артурович, 2002 г. р. Сазбандян Эдгар Норайрович, 2002 г. р. Испирян Армен Норикович, 2002 г. р. Степанян Гарик Араевич, 2002 г. р. Дердзян Арман Андраникович, 2002 г. р. Аперян Андраник Аргамоович, 2001 г. р. Овсепян Вардан Артурович, 2001 г. р. Зейналян Гарник Ншанович 2001 г. р. Хачатрян Марат Артурович, 2002 г. р. Кюрегян Мкртич Гамлетович, 2000 г. р. Журоян Сипан Мартини, 2002 г. р. Саркисян Давид Сасунович, резервный состав, 1990 г. р. Асланян Альберт Геворкович, 2001 г. р. Казарян Арам Арменович, 2002 г. р. Хачатрян Гамлет Рафаелович, доброволец, 1978 г. р. Григорян Гамлет Арменович, 2000 г. р. Казарян Арам Варданович, резервный состав, 1981 г. р. Мелконян Сероб Варужанович, 1993 г. р. Сарьян Каджик Акопович, резервный состав, 1990 г. р. Акопян Погос Айрикович, резервный состав, 1971 г. р. Арамян Саргис Самсонович, 1975 г. р. Гаспарян Рафаэль Рустамович, резервный состав, 1991 г. р. Мартиросян Эдуард Мишаевич, резервный состав, 1992 г. р. Асланян Левон Сережаевич, 1983 г. р. Петросян Арут Александрович, резервный состав, 1990 г. р. Авакян Сурен Славикович, резервный состав, 1974 г. р. Агаян Нарек Мясникович, 1994 г. р. Амбарцумян Степан Суренович, резервный состав, 1965 г. р.

До этого Армия обороны Арцаха опубликовала имена 1 609 погибших. 18 ноября министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил, что судебно-медицинскую экспертизу прошли 2 425 тел погибших военнослужащих, среди которых есть и неопознанные.