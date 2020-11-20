120 видных представителей интеллигенции Франции призвали к защите Армении и Арцаха

В журнале “Le Figaro Magazine” опубликован призыв 120 известных французских деятелей культуры и интеллигенции в защиту Армении и Арцаха.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении во Франции.

К призыву присоединились всемирно известные актеры Ален Делон, Клаудия Кардинале, Жан Рено, Фанни Ардан, Дани Бун, Жулиет Бинош, Пьер Ришар, Жан Дюжарден, известные представители интеллигенции Жак Атали, Бернар-Анри Леви, режиссеры Коста-Гаврас, Клод Лелуш, Мишель Хазанавичус, телевизионный деятель Стефан Берн и известный шеф-повар Ален Дюкас.

Спустя более века после преступления, совершенного в 1915 году руководителями Османской империи, Геноцида армян армянский народ снова стал жертвой двух диктатур, поскольку и Баку, и Анкара разжигают ненависть к армянам, чтобы укрепить свою абсолютную власть новой кровавой добычей. Судьба армян жестоко изменилась в Нагорном Карабахе, который они называют Арцахом. Более двух тысячелетий скромные, гордые люди жили на этой территории, держась за свою каменистую чудесную землю. Эти люди хотели продолжать жить на своей земле, где в самом сердце неприступных гор, в долинах, возделываемых их горьким потом, жили их предки, строя дома, школы и великолепные монастыри”, - говорится в призыве.

Деятели культуры и представители интеллигенции отметили, что лишенные человеческого достоинства Ильхама Алиев президент Азербайджана и Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции начали яростную атаку на армян Арцаха, чтобы помешать их законным чаяниям.

“Нагорный Карабах - это, прежде всего, народ со своей многовековой культурой, музыкой, танцами, который хочет присоединиться к миру, избавиться от навязанного ему анклавного статуса. Для властей Баку Арцах - это просто территория, где любой ценой должен быть вывешен азербайджанский флаг, должны быть турецкие спецназовцы, многочисленные беспилотники-убийцы, посланные из Турции для уничтожения мирных жителей в зоне конфликта, и наемники-джихадисты. Уже доказано, что Азербайджан применил в Арцахе кассетные бомбы, которые запрещены международным правом. Это была совершенно неравная война”, - говорится в призыве.

В нем подчеркнуто, что армяне не хотели этой войны, война была им навязана, они боролись за свое существование, а для азербайджанской диктатуры эта война была лишь вопросом националистических амбиций.

“Президент Азербайджана наглядно продемонстрировал свои намерения, объявив в первые же дни широкомасштабной военной агрессии против Арцаха: “Мы прогоним их, как собак”. Он повторил ту же фразу после объяснения причин депортации гражданского населения Арцаха, заявив, что гордится тем, что выполнил свое ужасное обещание. В 21 веке такая ненависть к человеку, такой всплеск ненависти вызывает глубокое возмущение, которому совершенно не может быть места в современном мире. Поэтому я поддерживаю Армению, я поддерживаю Арцах” - говорят авторы призыва.